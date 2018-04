Шведський музикант Avicii помер у 28 років

Шведського продюсера та ді-джея Avicii (справжнє ім’я Тім Берглінг) знайшли мертвими в Омані

Про це повідомляє Chicago Sun Times.

Прес-секретар музиканта Діана Барон зазначила, що 28-річний Берглінг перебував у Мускаті, Оман.

У 2016 році він відмовився від концертів через проблеми зі здоров'єм. Протягом кількох років Avicii страждав від гострого панкреатиту, який спричинило надмірне вживання алкоголю. У 2014 році йому видалили жовчний міхур та апендицит.

Avicii був лідером сучасного електронно-танцювального руху та ді-джеєм, який збирав стадіони по всьому світу. Він отримав дві нагороди MTV Music Awards, одну премію Billboard Music Award та заробив дві номінації на Греммі. Його найбільшим хітом став трек "Le7els”. Він також написав хіти "Wake Me Up!" та "You Make Me".

