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Швеція виграла чоловічу естафету з біатлону на Олімпійських іграх

Збірна України зайняли дев'яте місце
У Пхенчхані (Південна КОрея) завершилася остання гонка біатлонної програми Олімпійських ігор - чоловіча естафета.
Швеція виграла чоловічу естафету з біатлону на Олімпійських іграх Андрій Дериземля. Фото: AFP

Яскраву перемогу здобула збірна Швеції. Перебуваючи в лідерах протягом всієї гонки на останній етап швед Фредрік Ліндстрем відправився разом з норвежцем Емілем Хегле Свендсеном.

На першій же стрільбі лежачи Шемпп змушений був використовувати всі три додаткових патрони, в той час як Свендсен не помилився. Розв'язка гонки наступила на останній стрільбі стоячи, куди норвежець і швед прийшли одночасно. В очній стрілецькій дуелі переможцем вийшов саме швед, в той час як Свендсен пішов на штрафне коло.

Україна добре стартувала в гонці, але два провальних етапи від Сергія Семенова та Володимира Семакова позбавили шансів на будь-який успіх.

Результати гонки:

1. Швеція (0 + 7) 1: 15: 16.5

2. Норвегія (1 + 12) +55.5

3. Німеччина (3 + 10) +2: 07.1

4. Австрія (2 + 11) +2: 52.5

5. Франція (3 + 12) +3: 26.6

6. США (2 + 14) +3: 50.2

...

9. Україна (2 + 9) +5: 00.8

Нагадаємо, що жіноча збірна України з біатлону провалила жіночу біатлонну естафету 4х6 км на зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані, фінішувавши на 11-му місці. 

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23 02 2018 15:17
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