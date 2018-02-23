Швеція виграла чоловічу естафету з біатлону на Олімпійських іграх
Яскраву перемогу здобула збірна Швеції. Перебуваючи в лідерах протягом всієї гонки на останній етап швед Фредрік Ліндстрем відправився разом з норвежцем Емілем Хегле Свендсеном.
На першій же стрільбі лежачи Шемпп змушений був використовувати всі три додаткових патрони, в той час як Свендсен не помилився. Розв'язка гонки наступила на останній стрільбі стоячи, куди норвежець і швед прийшли одночасно. В очній стрілецькій дуелі переможцем вийшов саме швед, в той час як Свендсен пішов на штрафне коло.
Україна добре стартувала в гонці, але два провальних етапи від Сергія Семенова та Володимира Семакова позбавили шансів на будь-який успіх.
Результати гонки:
1. Швеція (0 + 7) 1: 15: 16.5
2. Норвегія (1 + 12) +55.5
3. Німеччина (3 + 10) +2: 07.1
4. Австрія (2 + 11) +2: 52.5
5. Франція (3 + 12) +3: 26.6
6. США (2 + 14) +3: 50.2
...
9. Україна (2 + 9) +5: 00.8
Нагадаємо, що жіноча збірна України з біатлону провалила жіночу біатлонну естафету 4х6 км на зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані, фінішувавши на 11-му місці.
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