Швейцарія передасть Україні півтонни "золота сім'ї Януковича"

Кому саме належало золото Юрій Луценко не повідомив

Півтонни "золота сім'ї Януковича", які виявили в банку Швейцарії, передадуть до бюджету України.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в ході брифінгу, пише "ВВС Україна".

Він не повідомив, чиї саме активи за кордоном виявило слідство, але зазначив, що це "справа відома".

"Як тільки ми накладемо арешт і закінчимо всі необхідні процедури, аби гласність не пошкодила інтересам слідства, я повідомлю, про яку справу йдеться", - додав генпрокурор.

Луценко уточнив, що "прізвище фігуранта - не Янукович".

У понеділок заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що за кордоном заарештували понад півтонни золота, яке начебто вивезло з України оточення екс-президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва наклав арешт на земельні ділянки площею 2 га на Парковій дорозі біля Верховної Ради і розташовані на них об'єкти так званого "вертолітного майданчика Януковича".