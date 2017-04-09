Швейцарія передасть Україні півтонни "золота сім'ї Януковича"
Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в ході брифінгу, пише "ВВС Україна".
Він не повідомив, чиї саме активи за кордоном виявило слідство, але зазначив, що це "справа відома".
"Як тільки ми накладемо арешт і закінчимо всі необхідні процедури, аби гласність не пошкодила інтересам слідства, я повідомлю, про яку справу йдеться", - додав генпрокурор.
Луценко уточнив, що "прізвище фігуранта - не Янукович".
У понеділок заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що за кордоном заарештували понад півтонни золота, яке начебто вивезло з України оточення екс-президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва наклав арешт на земельні ділянки площею 2 га на Парковій дорозі біля Верховної Ради і розташовані на них об'єкти так званого "вертолітного майданчика Януковича".
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