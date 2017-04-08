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У Києві арештували вертолітний майданчик Януковича

Майно "Амадеус Ко" передано на відповідальне зберігання
Апеляційний суд Києва наклав арешт на земельні ділянки площею 2 га на Парковій дорозі біля Верховної Ради і розташовані на них об'єкти так званого "вертолітного майданчика Януковича".
У Києві арештували вертолітний майданчик Януковича Фото: з вільних джерел

Майно, що належить ТОВ "Амадеус Ко", передано на відповідальне зберігання держпідприємству "Фінансування інфраструктурних проектів", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко в Facebook.

Нагадаємо, вертолітний майданчик у Києві відкрили 6 червня 2012 року, він розташований за кількасот метрів від Верховної Ради. Її повинен був використовувати тодішній президент Віктор Янукович, щоб добиратися з Межигір'я, але він так і не здійснив жодного польоту/

Улітку 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що об'єкт будували на гроші від незаконного відшкодування ПДВ.

Кримінальне провадження про будівництво вертолітного майданчика розслідують за сімома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (крадіжка), ч. 5 ст. 298 (пошкодження об'єктів культурної спадщини), ст. 356 (самоправство), ч. 1 ст. 358 (підробка документів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями посадовими особами юрособи приватного права), ч. 3 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Одним із підозрюваних у рамках цієї справи є колишній мер Києва Степан Черновецький.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд прийняв рішення розірвати договір, за яким резиденція "Межигір'я" була виведена з державної власності.

 
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04 08 2017 11:38
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