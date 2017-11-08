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Швейцарію після тривалої спеки засипало снігом, - ФОТО

Сильні дощі змінилися сніговим штормом на висоті 1900-2200 метрів
Після декількох тижнів гарячої спекотної погоди у Швейцарії випав сніг.
Швейцарію після тривалої спеки засипало снігом, - ФОТО Фото: АFP

Холодний фронт пройшов через Швейцарію в середу та четвер, із сильними дощами, особливо в західній, південній та східній частинах країни.


Фото: MINT Snowboarding


Фото: користувачки Twitter Sylvia Michel‏

У п'ятницю, 11 серпня, сильні дощі змінилися сніговим штормом на висоті 1900-2200 метрів. Про це повідомляє The Local.ch.


Фото: Iglu Ski

Нагадаємо, 21 червня у кількох регіонах Росії випав сніг - у Мурманську, Казані. Мокрий сніг із градом пройшов у Барнаулі, Самарі та Омську.

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11 08 2017 16:46
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