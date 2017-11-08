CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля декількох тижнів гарячої спекотної погоди у Швейцарії випав сніг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швейцарію після тривалої спеки засипало снігом, - ФОТО
Сильні дощі змінилися сніговим штормом на висоті 1900-2200 метрів
Фото: АFP
Холодний фронт пройшов через Швейцарію в середу та четвер, із сильними дощами, особливо в західній, південній та східній частинах країни.
Фото: MINT Snowboarding
Фото: користувачки Twitter Sylvia Michel
У п'ятницю, 11 серпня, сильні дощі змінилися сніговим штормом на висоті 1900-2200 метрів. Про це повідомляє The Local.ch.
Фото: Iglu Ski
Нагадаємо, 21 червня у кількох регіонах Росії випав сніг - у Мурманську, Казані. Мокрий сніг із градом пройшов у Барнаулі, Самарі та Омську.
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11 08 2017 16:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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