Швейцарію після тривалої спеки засипало снігом, - ФОТО

Після декількох тижнів гарячої спекотної погоди у Швейцарії випав сніг.

Холодний фронт пройшов через Швейцарію в середу та четвер, із сильними дощами, особливо в західній, південній та східній частинах країни.



Фото: MINT Snowboarding



Фото: користувачки Twitter Sylvia Michel‏

У п'ятницю, 11 серпня, сильні дощі змінилися сніговим штормом на висоті 1900-2200 метрів. Про це повідомляє The Local.ch.



Фото: Iglu Ski

Нагадаємо, 21 червня у кількох регіонах Росії випав сніг - у Мурманську, Казані. Мокрий сніг із градом пройшов у Барнаулі, Самарі та Омську.