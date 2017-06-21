В Росії випав сніг, - ФОТО

У Барнаулі випав град розміром із м'яч для пінг-понгу

21 червня у кількох регіонах Росії випав сніг - у Мурманську, Казані. Мокрий сніг із градом пройшов у Барнаулі, Самарі та Омську.

У Мурманську температура повітря не перевищує нуль градусів. Сніг лежить і не тане. Утворилися замети. Видимість на дорогах нульова через потужні хуртовини.



Фото: mosaica.ru

У Казані стовпчики термометрів показують трохи вищу температуру, тому сніг змінився мокрим снігом. В місті затоплені дороги. Зупинені автомобілі, бо вода потрапляє у капот, повідомляє Navigator News.



Фото: mosaica.ru

У Барнаулі випав град розміром із м'яч для пінг-понгу. В цьому регіоні не обійшлося без сильних злив. У Самарі й Омську теж пройшов дощ із градом.

Нагадаємо, 29 транвя у результаті сильного урагану у Московській області обвалилася споруда у формі піраміди на 38-му км Новоризького шосе.