CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ21 червня у кількох регіонах Росії випав сніг - у Мурманську, Казані. Мокрий сніг із градом пройшов у Барнаулі, Самарі та Омську.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії випав сніг, - ФОТО
У Барнаулі випав град розміром із м'яч для пінг-понгу
Фото: mosaica.ru
У Мурманську температура повітря не перевищує нуль градусів. Сніг лежить і не тане. Утворилися замети. Видимість на дорогах нульова через потужні хуртовини.
Фото: mosaica.ru
У Казані стовпчики термометрів показують трохи вищу температуру, тому сніг змінився мокрим снігом. В місті затоплені дороги. Зупинені автомобілі, бо вода потрапляє у капот, повідомляє Navigator News.
Фото: mosaica.ru
У Барнаулі випав град розміром із м'яч для пінг-понгу. В цьому регіоні не обійшлося без сильних злив. У Самарі й Омську теж пройшов дощ із градом.
Нагадаємо, 29 транвя у результаті сильного урагану у Московській області обвалилася споруда у формі піраміди на 38-му км Новоризького шосе.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 06 2017 17:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа