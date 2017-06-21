Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Росії випав сніг, - ФОТО

У Барнаулі випав град розміром із м'яч для пінг-понгу
21 червня у кількох регіонах Росії випав сніг - у Мурманську, Казані. Мокрий сніг із градом пройшов у Барнаулі, Самарі та Омську.
В Росії випав сніг, - ФОТО Фото: mosaica.ru

У Мурманську температура повітря не перевищує нуль градусів. Сніг лежить і не тане. Утворилися замети. Видимість на дорогах нульова через потужні хуртовини.


Фото: mosaica.ru

У Казані стовпчики термометрів показують трохи вищу температуру, тому сніг змінився мокрим снігом. В місті затоплені дороги. Зупинені автомобілі, бо вода потрапляє у капот, повідомляє Navigator News.


Фото: mosaica.ru

У Барнаулі випав град розміром із м'яч для пінг-понгу. В цьому регіоні не обійшлося без сильних злив. У Самарі й Омську теж пройшов дощ із градом.

Нагадаємо, 29 транвя у результаті сильного урагану у Московській області обвалилася споруда у формі піраміди на 38-му км Новоризького шосе.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2017 17:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.