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Сім'я Шумахера напередодні його 50-річчя запевнила, що гонщик "у хороших руках"

"Бажанням Міхаеля було не розголошувати інформацію про стан його здоров'я"
Родина семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера напередодні його 50-річчя запевнила, що гонщик у добрих руках, та закликала з розумінням поставитися до бажання рідних не розголошувати інформацію про стан його здоров'я.
Сім Міхаель Шумахер. Фото: sport-xl.org

Відповідну заяву сім'я легендарного гонщика опублікувала у Facebook.

"Можете бути певні, що він (Міхаель Шумахер – ред.) у хороших руках і що ми робимо все можливе, аби допомогти йому. Будь ласка, зрозумійте правильно, що бажанням Міхаеля було не розголошувати інформацію про стан його здоров'я", - йдеться у зверненні рідних гонщика.

Як відомо, семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер у грудні 2013 року зазнав серйозної черепно-мозкової травми, катаючись на лижах у Франції. Нині він проходить реабілітацію. Новини про стан здоров’я гонщика з’являються дуже рідко.

3 січня легенді світового спорту виповниться 50 років.

Нагадаємо, що німецький автогонщик, семиразовий чемпіон світу в класі "Формула-1" Міхаель Шумахер, який продовжує відновлюватися після важкої травми голови, більше не прикутий до ліжка.

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02 01 2019 18:20
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