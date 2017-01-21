Скоїти замах на депутата росіянину допомагати два українця, - СБУ

Протягом тижня вели активну розвідку та спостереження за об’єктом, відстежували автівки, якими він пересувається

Служба безпеки України розповіла про деталі організованого з території РФ замаху на життя державного діяча – одного з народних депутатів України.

"Безпосереднім організатором замаху був уродженець РФ, колишній мешканець Харківської області. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану частину території Луганської області, де вступив до незаконного збройного формування. Здійснював підготовку та координацію діяльності диверсійно-розвідувальних груп на лінії розмежування, був керівником середньої ланки. Наразі перебуває у м. Бєлгород, РФ", - повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними спецслужби, для виконання злочину він підібрав двох громадян України.

"Один з них уродженець Донецької області, раніше тричі засуджений, в останнє - за крадіжку на три роки. Його спільник, уродженець АРК Крим, раніше двічі засуджений, в останнє отримав за розбій сім років позбавлення волі. Обидва відбували покарання на тимчасово окупованій території Криму", - додали у СБУ.