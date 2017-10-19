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Слідчі Bellingcat показали нові докази присутності "Бука" на Донбасі, яким збили МН17

Слідчі готують статтю по оприлюднених фото- та відеоматеріалах
Міжнародна група слідчих Bellingcat опублікувала низку відео та нове фото зенітно-ракетного комплексу "Бук", яким було збито влітку 2014 року малайзійський боїнг рейсу МН17.
Слідчі Bellingcat показали нові докази присутності "Бука" на Донбасі, яким збили МН17 Фото: twitter.com/bellingcat

Ця фотографія є дев’ятим доказом присутності "Бука" на сході України.

"Ми готуємо статтю про фото зараз", - пишуть слідчі у офіційному Twitter Bellingcat.

 

 

 

Також Bellingcat оприлюднив відео з Макіївки, Донецька, Тореза та Сніжного, де був зафіксований рух "Бука" до і після збиття боїнгу.

 

 

 

Наступного дня на відео вже у Луганську зафіксували той самий "Бук", який має вже 3 ракети, тоді як раніше віз 4.

 

 

 

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Міністр безпеки та юстиції Нідерландів Стеф Блок, виступаючи 6 вересня в парламенті, заявив, що судовий процес над підозрюваними у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 відбудеться у суді міста Гаага.

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19 10 2017 18:12
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