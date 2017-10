Слідчі Bellingcat показали нові докази присутності "Бука" на Донбасі, яким збили МН17

Міжнародна група слідчих Bellingcat опублікувала низку відео та нове фото зенітно-ракетного комплексу "Бук", яким було збито влітку 2014 року малайзійський боїнг рейсу МН17.

Ця фотографія є дев’ятим доказом присутності "Бука" на сході України.

"Ми готуємо статтю про фото зараз", - пишуть слідчі у офіційному Twitter Bellingcat.

The JIT has released a new photograph of Buk 332 in Ukraine on the day of the MH17 downing. We are preparing an article on the image now. pic.twitter.com/JEQmHh705Q — bellingcat (@bellingcat) 19 жовтня 2017 р.

Також Bellingcat оприлюднив відео з Макіївки, Донецька, Тореза та Сніжного, де був зафіксований рух "Бука" до і після збиття боїнгу.

The Snizhne video, showing the Buk moving under its own power at around 2pm. This is the last time it's seen before it launches its missile. pic.twitter.com/L2Zuedjg9i — bellingcat (@bellingcat) 19 жовтня 2017 р.

Наступного дня на відео вже у Луганську зафіксували той самий "Бук", який має вже 3 ракети, тоді як раніше віз 4.

Finally, the Buk filmed in Luhansk the morning after the shootdown. It only has 3 missiles, while previously carrying 4. pic.twitter.com/txRXOEH6iC — bellingcat (@bellingcat) 19 жовтня 2017 р.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Міністр безпеки та юстиції Нідерландів Стеф Блок, виступаючи 6 вересня в парламенті, заявив, що судовий процес над підозрюваними у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 відбудеться у суді міста Гаага.