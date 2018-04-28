Слідчого поліції Кривого Рогу затримали на хабарі $10 тис

Співробітники СБУ затримали слідчого поліції Кривого Рогу на хабарі в 10 тисяч доларів.

"Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав 10 тисяч доларів США від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито шахрайські дії. За "посередника" для одержання неправомірної вигоди чиновник залучив знайомого адвоката", - повідомляє прес-служба відомства.

Зловмисників затримали після одержання всієї суми хабара.

Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Затриманим ще не повідомили про підозру в скоєнні злочину.