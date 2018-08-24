Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти учасників "Правого сектору"

Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації порушило кримінальну справу стосовно організаторів та учасників організації "Правий сектор", яка заборонена на території Росії і вважається там екстремістською, за фактом публікації "вироку Центрального національного суду "Правого сектору".

Як повідомляє офіційний представник СК Росії Світлана Петренко, за версією слідства, з помсти за осуд українця Олександра Костенка учасники структурного підрозділу під назвою "Центральний національний суд "Правого сектору" Биковницький, Малиновська, Нетканова, Максименко та інші особи, "здійснюючи екстремістську діяльність і на виконання вказівок Яроша, Тарасенка, Стемпицького, Воронова та інших осіб, 10 травня 2018 року в місті Києві склали "вирок Центрального національного суду "Правого сектору".

"У цьому "документі", заявляючи про винесення смертного вироку, названі особи фактично дали вказівки всім членам незаконної організації "Правий сектор" про вчинення у "зручний час і доцільними в конкретних випадках способами" вбивств 50 посадових осіб російських державних, судових та правоохоронних органів, які брали участь у розслідуванні кримінальної справи щодо Костенка, а також винесення йому вироку", – йдеться в повідомленні СК.

Слідчий комітет РФ кваліфікував дії названих осіб як готування до вчинення вбивств, а також посягання на життя державного діяча, осіб, які здійснюють правосуддя і попереднє розслідування, співробітників правоохоронних органів, організацію діяльності екстремістської організації та участь в її діяльності (ч. 1 ст. 30 і п. "б" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30, ст. 277, ч. 1 ст. 30, ст. 317 , ч. 1 ст. 30, ст. 295, ч. 1 і ч. 2 ст. 282.2 КК РФ).

"Найближчим часом слідством будуть винесені постанови про притягнення Яроша, Тарасенка, Стемпицького, Воронова, Биковницького, Малиновської, Нетканової і Максименка в якості обвинувачуваних, а також вирішено питання про оголошення їх в міжнародний розшук і обрання їм запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", – повідомляють у Слідчому комітеті РФ.

Нагадаємо, українець Олександр Костенко був засуджений в Росії до 3,5 років позбавлення волі за заподіяння каліцтва співробітникові кримського "Беркуту" в Києві. 2 серпня 2018 року він вийшов з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області після спливу терміну ув'язнення. 6 серпня українець Костенко прибув до Києва.

Водночас в Україні у 2014-2015 роках Костенко проходив у справі про незаконне зберігання зброї разом із іншим кримчанином Станіславом Красновим. Йдеться про справу №22014000000000107, де фігурують Олександр Костенко і Станіслав Краснов – їх затримали 22 травня 2014 за незаконне зберігання зброї та вибухонебезпечних речовин. Справа Краснова зараз виділена в окреме провадження і уже розглядається в Святошинському суді. Слідство щодо звільненого з російської в'язниці Костенка триватиме.