Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти учасників "Правого сектору"
Як повідомляє офіційний представник СК Росії Світлана Петренко, за версією слідства, з помсти за осуд українця Олександра Костенка учасники структурного підрозділу під назвою "Центральний національний суд "Правого сектору" Биковницький, Малиновська, Нетканова, Максименко та інші особи, "здійснюючи екстремістську діяльність і на виконання вказівок Яроша, Тарасенка, Стемпицького, Воронова та інших осіб, 10 травня 2018 року в місті Києві склали "вирок Центрального національного суду "Правого сектору".
"У цьому "документі", заявляючи про винесення смертного вироку, названі особи фактично дали вказівки всім членам незаконної організації "Правий сектор" про вчинення у "зручний час і доцільними в конкретних випадках способами" вбивств 50 посадових осіб російських державних, судових та правоохоронних органів, які брали участь у розслідуванні кримінальної справи щодо Костенка, а також винесення йому вироку", – йдеться в повідомленні СК.
Слідчий комітет РФ кваліфікував дії названих осіб як готування до вчинення вбивств, а також посягання на життя державного діяча, осіб, які здійснюють правосуддя і попереднє розслідування, співробітників правоохоронних органів, організацію діяльності екстремістської організації та участь в її діяльності (ч. 1 ст. 30 і п. "б" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30, ст. 277, ч. 1 ст. 30, ст. 317 , ч. 1 ст. 30, ст. 295, ч. 1 і ч. 2 ст. 282.2 КК РФ).
"Найближчим часом слідством будуть винесені постанови про притягнення Яроша, Тарасенка, Стемпицького, Воронова, Биковницького, Малиновської, Нетканової і Максименка в якості обвинувачуваних, а також вирішено питання про оголошення їх в міжнародний розшук і обрання їм запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", – повідомляють у Слідчому комітеті РФ.
Нагадаємо, українець Олександр Костенко був засуджений в Росії до 3,5 років позбавлення волі за заподіяння каліцтва співробітникові кримського "Беркуту" в Києві. 2 серпня 2018 року він вийшов з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області після спливу терміну ув'язнення. 6 серпня українець Костенко прибув до Києва.
Водночас в Україні у 2014-2015 роках Костенко проходив у справі про незаконне зберігання зброї разом із іншим кримчанином Станіславом Красновим. Йдеться про справу №22014000000000107, де фігурують Олександр Костенко і Станіслав Краснов – їх затримали 22 травня 2014 за незаконне зберігання зброї та вибухонебезпечних речовин. Справа Краснова зараз виділена в окреме провадження і уже розглядається в Святошинському суді. Слідство щодо звільненого з російської в'язниці Костенка триватиме.
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