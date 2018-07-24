Словацькі депутати збираються в Крим попри застереження посла України

Вони повідомили, що збираються прибути до Криму з Москви

Група словацьких депутатів наполягає на своїх планах відвідати окупований Крим попри попередження посла України Юрія Мушки, що це буде порушенням українських законів.

Група депутатів на чолі з позафракційним Петером Марчеком минулого тижня заявила про плани відвідати окупований півострів у серпні, повідомляє словацький портал SME, інформує "Європейська права".

У відповідь посол України Юрій Мушка заявив, що через цей візит їм загрожуватиме заборона на в’їзд до України у майбутньому.

"Ті, хто відвідує Крим порушують закони України, і українська сторона відповість на це рішення. Думаю, люди, які відвідають Крим, у майбутньому зіткнуться з забороною в’їзду в Україну" - сказав Мушка.

Слова посла обурили спікера словацького парламенту Андрея Данко, який заявив, що посол не має вказувати депутатам Словаччини, куди їм їхати чи не їхати.

Самі ж депутати не думають відмовлятися від намірів відвідати Крим. Марчек заявив, що хоче перевірити, чи дійсно зі своєї волі населення Криму вирішило бути з Росією і потім підготувати відповідну доповідь для інформування словаків.

"Посол України каже, що заборонить мені в'їзд на територію України. Даруйте, хіба так чинить країна-приятель?" – сказав він.

Наразі відомо, що до складу делегації словацьких депутатів крім Марчека увійдуть позафракційна Мартіна Шимковічова, троє депутатів керівної Smer-SD та депутат націоналістичної SNS.

Нагадаємо, з лютого по травень 2018 року журналістам вдалося впізнати в окупованому Росією Криму 231 іноземця, який незаконно відвідав півострів.