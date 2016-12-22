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Служба безпеки викрила капітана ЗСУ, який працював на російську розвідку, - Грицак

Його завербували в ГРУ
Співробітники Служби безпеки України викрили начальника одного з відділів озброєння Збройних сил України, капітана І-го рангу, який працював на російську розвідку.
Служба безпеки викрила капітана ЗСУ, який працював на російську розвідку, - Грицак Василь Грицак. Фото: pravda.com.ua

"Наша військова контррозвідка встановила, що капітан 1 рангу був завербований Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) Генштабу Збройних сил РФ у 2015 році. Він встиг передати російським кураторам майже 60 документів. Спецслужби РФ заплатили йому значну суму в доларах та обіцяли "райське життя" в Криму після виходу у відставку. Однак, йому не поталанило", – повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, українська спецслужба фіксує систематичні намагання російської сторони завербувати українських військових. Зокрема, у листопаді військова контррозвідка СБУ зірвала намагання РФ створити агентурну мережу серед офіцерів Військово-морських сил України. Він додав, що для того, аби українські військові погодились на зраду, використовуються не тільки фінансові важелі, а й шантаж через погрози рідним.

Нагадаємо, що раніше військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з "ДНР".

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22 12 2016 23:37
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