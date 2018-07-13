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Служба виконання покарань Росії: Стан здоров'я Сенцова задовільний

Сенцов перебуває під постійним наглядом медпрацівників колонії
Стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова залишається задовільним.
Служба виконання покарань Росії: Стан здоров Фото: afp.com

Про це повідомили в прес-службі Ради з прав людини при президенті РФ з посиланням на дані Служби виконання покарань Росії.

"Рада отримала від Федеральної служби виконання покарань Росії актуальну інформацію про стан здоров'я засудженого Олега Сенцова", - йдеться у повідомленні.

У листі зазначають, що Сенцов перебуває під постійним наглядом медпрацівників колонії.

"Кожен день Сенцова оглядають медичні працівники закладу, проводяться клініко-лабораторні дослідження. Йому призначено і проводиться підтримуюча терапія, спрямована на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень. Фактів відмови Сенцова від медичної допомоги і терапії не зареєстровано. Стан здоров'я оцінюється як задовільний", - йдеться у листі від Федеральної служби виконання покарань Росії.

Нагадаємо, що мати українського політв'язня Олега Сенцова Людмила написала клопотання президенту Росії Володимиру Путіну про помилування.

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13 07 2018 18:17
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