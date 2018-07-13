Служба виконання покарань Росії: Стан здоров'я Сенцова задовільний

Стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова залишається задовільним.

Про це повідомили в прес-службі Ради з прав людини при президенті РФ з посиланням на дані Служби виконання покарань Росії.

"Рада отримала від Федеральної служби виконання покарань Росії актуальну інформацію про стан здоров'я засудженого Олега Сенцова", - йдеться у повідомленні.

У листі зазначають, що Сенцов перебуває під постійним наглядом медпрацівників колонії.

"Кожен день Сенцова оглядають медичні працівники закладу, проводяться клініко-лабораторні дослідження. Йому призначено і проводиться підтримуюча терапія, спрямована на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень. Фактів відмови Сенцова від медичної допомоги і терапії не зареєстровано. Стан здоров'я оцінюється як задовільний", - йдеться у листі від Федеральної служби виконання покарань Росії.

Нагадаємо, що мати українського політв'язня Олега Сенцова Людмила написала клопотання президенту Росії Володимиру Путіну про помилування.