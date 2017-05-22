СММ ОБСЄ зафіксувала на вихідних понад тисячу вибухів у Донецькій області

СММ чула стрілянину зі стрілецької зброї, яка сталася на лінії роз'єднання в районі Станиці Луганської

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за 19-21 травня зафіксувала 1 230 вибухів у Донецькій області та 137 - у Луганській.

Про це йдеться у звіті місії, опублікованому на сайті.

"У Донецькій області СММ зафіксувала збільшення порушень режиму припинення вогню між вечорами 19-20 травня, у тому числі близько 550 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом (близько 310 вибухів), і зменшення між вечорами 20 і 21 травня, у тому числі близько 370 вибухів, порівняно з попередньою добою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, було зафіксовано 5 вибухів 19 травня, 46 вибухів 20 травня і 86 вибухів 21 травня в Луганській області. За словами спостерігачів, у результаті обстрілу було пошкоджено приватні будинки в Макіївці та Пікузах.

Також наголошується, що СММ чула стрілянину зі стрілецької зброї, яка сталася на лінії роз'єднання в районі Станиці Луганської.

Раніше повідомлялося, що СММ ОБСЄ повідомила про ремонт водопроводу в ОРЛО.

Нагадаємо, неподалік підконтрольного бойовикам Докучаєвська поблизу патруля СММ (Спеціальної моніторингової місії) кинули димоутворювальний пристрій.