Сотні "Стугн", "Корсарів" та іншої точної зброї отримала українська армія

Державний концерн "Укроборонпром" протягом 2018 року передав українській армії понад 2500 одиниць високоточного озброєння.

"Одним із ключових підприємств у цій сфері є Державне Київське конструкторське бюро "Луч", яке розробило та серійно виробляє високоточні ракетні комплекси "Стугна-П", "Корсар" та "Бар‘єр". Сотні цих комплексів з тисячами ракет до них вже передано до війська", - повідомляє прес-служба концерну.



Фото: ukroboronprom.com.ua

Зазначається, що ДККБ "Луч" належить розробка "Вільхи" і новітньої крилатої ракети "Нептун".

Фото: ukroboronprom.com.ua

Очікується, що невдовзі розпочнеться серійне виробництво "Вільхи", яка суттєво посилить ракетно-артилерійську міць ЗСУ.

Серед проектів, над якими завершили працювати підприємства "Укроборонпрома" модернізація та повне імпортозаміщення високоточного 152-мм снаряду "Квітник".

Фото: ukroboronprom.com.ua

Також повідомляється, що у 2018 році фахівці Державної акціонерної холдингової компанії "Артем" здійснили великий обсяг робіт над РС-80 "Оскол".

Ці 80-міліметрові некеровані ракети успішно пройшли декілька етапів Державних випробувань. Під час понад 300 пусків було підтверджено відповідність РС-80 основним тактико-технічним характеристикам та можливість їх застосування з вертольотів та літаків.

"Окрім того, на ДАХК "Артем" розпочато роботи з серійного виробництва нових 152-мм снарядів для артилерійської системи "Гіацинт". Ці снаряди протягом 2018 року успішно пройшли визначально-відомчі випробування та підтвердили свої характеристики", - повідомляє "Укроборонпром".