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Сотні "Стугн", "Корсарів" та іншої точної зброї отримала українська армія

Це стало можливим завдяки новітнім виробничим лініям з високоточними станками
Державний концерн "Укроборонпром" протягом 2018 року передав українській армії понад 2500 одиниць високоточного озброєння.
Сотні "Стугн", "Корсарів" та іншої точної зброї отримала українська армія Фото: ukroboronprom.com.ua

"Одним із ключових підприємств у цій сфері є Державне Київське конструкторське бюро "Луч", яке розробило та серійно виробляє високоточні ракетні комплекси "Стугна-П", "Корсар" та "Бар‘єр". Сотні цих комплексів з тисячами ракет до них вже передано до війська", -  повідомляє прес-служба концерну.


Фото: ukroboronprom.com.ua

Зазначається, що ДККБ "Луч" належить розробка "Вільхи" і новітньої крилатої ракети "Нептун".


Фото: ukroboronprom.com.ua

Очікується, що невдовзі розпочнеться серійне виробництво "Вільхи", яка суттєво посилить ракетно-артилерійську міць ЗСУ.

Серед проектів, над якими завершили працювати підприємства "Укроборонпрома" модернізація та повне імпортозаміщення високоточного 152-мм снаряду "Квітник".


Фото: ukroboronprom.com.ua

Також повідомляється, що у 2018 році фахівці Державної акціонерної холдингової компанії "Артем" здійснили великий обсяг робіт над РС-80 "Оскол".

Ці 80-міліметрові некеровані ракети успішно пройшли декілька етапів Державних випробувань. Під час понад 300 пусків було підтверджено відповідність РС-80 основним тактико-технічним характеристикам та можливість їх застосування з вертольотів та літаків.

"Окрім того, на ДАХК "Артем" розпочато роботи з серійного виробництва нових 152-мм снарядів для артилерійської системи "Гіацинт". Ці снаряди протягом 2018 року успішно пройшли визначально-відомчі випробування та підтвердили свої характеристики", - повідомляє "Укроборонпром".

Нагадаємо, що американський сенатор-республіканець Джон Баррассо закликав США і НАТО направити кораблі в Чорне море і надати Україні зброю.

 

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26 12 2018 13:56
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