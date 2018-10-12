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Соцмережу Google+ закриють на 4 місяці раніше

Стався новий витік даних користувачів
Компанія Google закриє свою соціальну мережу Google+ на чотири місяці раніше, ніж планувалося - у квітні 2019 року.
Соцмережу Google+ закриють на 4 місяці раніше Ілюстрація: Ad Age

Як заявили у компанії, причиною такого рішення став збій в системі конфіденційності, який відкрив доступ до приватних даних 52,5 мільйонів користувачів, таких як імена, електронна адреса, стать і вік, повідомляє "Громадське".

Водночас у Google наголошують, що наразі немає жодних свідчень того, що хтось встиг скористатися цим доступом.

Нагадаємо, що для отримання чесних пошукових результатів у Google необхідно активувати в браузері режим інкогніто. Однак дослідження конфіденційного пошуковика DuckDuckGo показує, що Google видає індивідуальні результати навіть у режимі інкогніто. У Google заперечили результати дослідження, сказавши, що його методика була хибною: "Методологія та висновки хибні, оскільки вони базуються на припущенні, що відмінність у пошуковій видачі основана на персоналізації".

 

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10 12 2018 23:36
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