Спецконфіскація коштів Онищенка незаконна, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро називає безглуздими заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, що бюро нібито підіграє Януковичу, а спецконфіскацію коштів Онищенка вважає незаконною.

"Заяви ж Генерального прокурора про те, що НАБУ нібито "підіграє Януковичу" та нібито намагається отримати "засекречене рішення суду" на його користь є просто безглуздими", - йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

У НАБУ додали, що заяви Луценка не пояснюють дії посадовців "Ощадбанку", а виглядають, як "спроби приховати від громадськості певні факти".

"Фрагменти вказаного вироку суду були опубліковані в засобах масової інформації та досі доступні для перегляду, тому його "секретність" дещо перебільшена", - повідомили у прес-службі.

У НАБУ підкреслили, що не мали би заперечень проти конфіскації цих коштів, якби ГПУ довела, що кошти дійсно мають стосунок до екс-директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна, і домоглася скасування арешту, накладеного на ці кошти раніше у "газовій справі"".

"Те, у який спосіб кошти були конфісковані, поставило під удар посадових осіб АТ "Ощадбанк" та створило підстави для подальшого оскарження даного рішення з боку зацікавлених осіб", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ відзначили, що саме суд зобов’язав детективів зареєструвати кримінальні провадження за фактами розтрати коштів службовцями "Ощадбанку".

"Генеральний прокурор, або, принаймні його заступник Є.Єнін, мали б знати, що обтяження, накладене на грошові кошти діє доти, доки не буде скасоване у встановленому законом порядку. Крім того, спецконфіскація не застосовується до грошей…, призначених для відшкодування шкоди, завданої злочином", - повідомили у прес-службі.

У бюро зауважили, що кошти компанії Quickpace Limited були арештовані за поданням НАБУ і САП саме з метою відшкодування шкоди.

"У разі винесення обвинувального вироку судом щодо Онищенка, це забезпечило б державі можливість компенсувати збитки від корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого за договорами спільної діяльності з ПАТ "Украгазвидобування"", - пояснили у НАБУ.

У бюро додали, що наклали арешт на ці кошти, коли з'ясували, що 6.10.2015 року компанія-нерезидент Prontoservus Limited, підконтрольна Сергію Арбузову, яка була засновником та власником компанії Quickpace Limited, продала частку компанії та її активів безпосередньо Олександру Онищенку.

Арешт наклали на активи Prontoservus Limited, які знаходяться в Україні, а саме на рахунки компанії Quickpace Limited в ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Укрексімбанк" та ПАТ "КБ "ЕКСПОБАНК".

"На момент арешту на вказаних рахунках знаходилися грошові кошти та облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 157 241 352,42 доларів та 252 184,279 гривень", - пояснили у НАБУ.

У бюро підкреслили, що не встановили жодного факту, який би вказував на зв’язок компанії Quickpace Limited та її арештованих активів з Кашкіним.

Також у НАБУ додали, що ще з весни знали, що рахунки Quickpace Limited були вказані у рішенні Краматорського суду в частині спецконфіскації.

"При цьому керівництво Ощадбанку було обізнане про обтяження, раніше накладені на рахунки Quickpace Limited. Відтак, поки кошти лишалися на рахунках, жодної претензії до посадових осіб банку не виникало", - повідомили у НАБУ.

Після того, як 17 жовтня з'ясувалося, що на арештованих рахунках коштів не залишилося, НАБУ зареєструвало провадження за фактом вчинення службовцями "Ощадбанку" незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.

Як відомо, 28 березня Краматорський міськсуд ухвалив рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, але апеляцію не було прийнято до розгляду.

Раніше в НАБУ заявили, що заарештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаної з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

Генеральна прокуратура заперечує зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії, підконтрольній депутату Верховної Ради Олександру Онищенку.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).