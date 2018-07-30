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Спецпрокурор США Мюллер: Манафорт заробив понад $60 млн в Україні

Про це прокурор розповів напередодні засідання суду
Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив, що екс-голова виборчої кампанії Дональда Трампа та колишній радник президента Віктора Януковича Пол Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів за роботу політичного консультанта в Україні.
Спецпрокурор США Мюллер: Манафорт заробив понад $60 млн в Україні Пол Манафорт. Фото: Reuters

Прокурори команди Мюллера мають намір довести, що Манафорт заробив таку суму і "не вказав значний відсоток цих доходів у своїй податковій декларації", інформує Bloomberg.

Це зазначається у поданні Мюллера до федерального суду в Александрії, штат Вірджинія. 

Нагадаємо, що сьогодні ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Пол Манафорт у 2014-му році співпрацював із нині міським головою Києва Віталієм Кличком.

Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера. Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера.

У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю.

Згодом, Манафорта відправили під домашній арешт.

Звинувачення також висунули діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і заочно – його помічнику, росіянину Костянтину Килимнику.

Про це Мюллер розповів напередодні засідання суду, передає Bloomberg.
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30 07 2018 21:14
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