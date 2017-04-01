У Львівській області співробітника СБУ спіймали на хабарі у $6,5 тис

Чоловіка затримали під час одержання частини суми

Співробітники військової прокуратури Львівського гарнізону разом із представниками управління внутрішньої безпеки СБУ викрили на хабарі у 6,5 тис. доларів працівника правління СБ України у Львівській області.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 4 січня, правоохоронці затримали співробітника Управління СБ України у Львівській області за фактом вимагання хабара із застосуванням насильства. Чоловіка затримали під час одержання частини суми у розмірі 1 тис. доларів США. Гроші знайшли у повному обсязі і вилучили під час огляду місця події", - написав Матіос.

Наразі проводять невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем проживання фігуранта.

Нагадаємо, що в середу, 4 січня, в Києві на хабарництві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.