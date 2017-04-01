У Львівській області співробітника СБУ спіймали на хабарі у $6,5 тис
Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні, 4 січня, правоохоронці затримали співробітника Управління СБ України у Львівській області за фактом вимагання хабара із застосуванням насильства. Чоловіка затримали під час одержання частини суми у розмірі 1 тис. доларів США. Гроші знайшли у повному обсязі і вилучили під час огляду місця події", - написав Матіос.
Наразі проводять невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем проживання фігуранта.
Нагадаємо, що в середу, 4 січня, в Києві на хабарництві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: