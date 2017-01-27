Співробітники інституту НАНУ вкрали у своїх колег премії на 500 тис. грн
Злочини передбачені ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненого групою осіб в особливо великих розмірах) КК України.
Встановлено, що колишні посадовці Інституту шляхом складання завідомо неправдивих відомостей заволоділи грошовими коштами закладу в сумі понад 500 тис. гривень. Ці кошти виділялися для виплати премій працівникам. Однак, як з’ясувалося, фактично ці премії отримували не рядові співробітники інституту, а вказані посадовці.
За клопотанням місцевої прокуратури Подільським районним судом м. Києва зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, повідомляє сайт столичної прокуратури.
На цей час досудове слідство триває.
Вадзначимо, що Інститут вугільних енерготехнологій займається розробкою екологічно чистих технологій спалювання та газифікації вітчизняного вугілля з метою його використання в енергетиці України; тепло- і електрофізичними дослідженнями, спрямованими на підвищення ефективності перетворення теплової енергії на електричну; розробкою і впровадженням методів діагностики і запобігання викидів шкідливих речовин теплових електростанцій у навколишнє середовище.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро передало до Шевченківського районного суду Києва звинувачення проти в.о. голови департаменту управління держвласністю Мінагрополітики Олени Поліщук в отриманні хабара 150 тис. доларів.
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