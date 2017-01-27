НАБУ передало до суду справу спійманої на хабарі в $150 тис чиновниці Мінагрополітики

Національне антикорупційне бюро передало до Шевченківського районного суду Києва звинувачення проти в.о. голови департаменту управління держвласністю Мінагрополітики Олени Поліщук в отриманні хабара 150 тис. доларів.

Посадовій особі інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

У разі визнання судом винуватості чиновниці їй загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

За версією слідства, чиновниця МінАП (начальник відділу, в.о. директора Департаменту з управління державною власністю МінАП) вимагала та отримала від підприємця неправомірну вигоду (хабар) у розмірі 150 тис. дол. США за погодження ліквідаційної маси збанкрутілого підприємства та участі в торгах з метою подальшого придбання майна цього підприємства, повідомляє прес-служба НАБУ.

Нагадаємо, що співробітники СБУ затримали чиновницю міністерства аграрної політики та продовольства на хабарі на суму $150 тис за сприяння в перемозі у тендері.