"Справа честі": У Полтаві суддя через відмову брати хабар має проблеми з правоохоронцями, - ВІДЕО

Лариса Гольник працює суддею в Октябрському районному суді Полтави. Щоправда, вже два роки не одягає мантію та не виносить вироків, оскільки її повноваження спливли у 2015-му році, а документи на переобрання суддею безстроково застрягли у столичних кабінетах

"Два роки без повноважень – це погано, це надзвичайно погано. Я реально відчуваю, що це безглуздо. Це абсурд, коли людина отримує зарплату ні за що", - пояснює Гольник програмі "Слідство.Інфо" у розслідуванні Марії Землянської.

Водночас, як на роботу, Гольник ходить на засідання до іншого суду. Як потерпіла. Вона звинувачує місцевого мера та його помічників у спробі підкупу. У 2014-му році на стіл до Гольник потрапила справа мера Полтави Олександра Мамая. Його обвинувачували у конфлікті інтересів при виділенні землі своїй падчерці Ірині Климко.

"На той час, по тому законодавству вважалось, що це корупційне правопорушення. І в подальшому мало розглядатися складом міської ради питання про усунення з посади мера і, можливо, тоді б питання стояло про дострокові вибори", — згадує найгучнішу за свою кар’єру справу суддя Гольник.

Судовий розгляд у справі мера затягувався: він не з’являвся на засідання суду, а коли з’являвся, — скаржився на проблеми зі здоров’ям і розгляд знову переносили. Як раптом до кабінету Гольник зайшов колишній заступник міського голови Дмитро Трихна з пропозицією вирішити цю проблему.

"Трихна: Ну, щас же 21 курс?

Гольник: Чесно, не знаю, даже не знаю, який зараз курс.

Трихна: Давайте з трьох начнем, Ваша пропозиція? Можем збільшить, можем зменшить…

Гольник: Це називається… смішно конєшно.

Трихна: смішно".

Це фрагмент розмови посередника з суддею, який Гольник вдалося зафіксувати на приховану камеру. Зрозумівши, що за потрібне для мера рішення їй хочуть запропонувати хабар, вона звернулась до правоохоронців. Вже "під прикриттям" судді вдалося записати зустріч з мером.

"Мамай: Ну, треба просто любим путьом, я так вважаю, що треба закрить цю справу.

Гольник: Ну, з яких підстав?

Мамай: Ну, підстави, які завгодно: підстава, перша підстава. Ну, одна із підстав – може, самовідвід, якщо Ви так не хочете…".



Фото: hromadske.ua

"Ніколи не шкодувала абсолютно. Я ще більше переконуюсь, що я все зробила правильно", – заявила Лариса Гольник чи не шкодує вона, що вирішила вчинити саме так.

Чим же завершилася історія з підкупом? Колишньому заступнику мера Полтави Дмитру Трихні висунуто обвинувачення у пропонуванні неправомірної винагороди та втручанні в діяльність службової особи. Засідання у цій справі тривають. Провину Трихна не визнає. Пояснити власну позицію журналістам відмовляється.

Сам же мер Полтави Олександр Мамай у справі хабара проходить лише свідком і заперечує будь-які закиди на свою адресу.

Тим часом, після спроби судді Гольник спіймати мера Полтави і його помічників на хабарі, у неї почалися проблеми на роботі. Відрахування із зарплати, доповідні, відмови у відрядженнях. Пані Гольник каже, що голова суду просто виживає її з роботи. Справа навіть дійшла до фізичного тиску з боку керівника.

Суддя також каже, що після співпраці з правоохоронцями ставлення колег до неї теж погіршилось: "Я так розумію, це йде від голови суду. Наприклад, під час зборів суддів, де я доповідала колегам про неправомірні дії голови суду, що він обізвав мене, що це не етично і ще щось, кілька суддів сказали мені: "А вам з нами погано? Так ви уходьте!". Тобто не навпаки".

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