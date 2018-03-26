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Справа Скрипаля: країни ЄС висилають російських дипломатів

За попередньою інформацією, щонайменше 16 країн ухвалили рішення вислати російських дипломатів
Декілька країн ЄС оголосили про висилку російських дипломатів у відповідь на ситуацію навколо справи про отруєння Сергія Скрипаля.
Справа Скрипаля: країни ЄС висилають російських дипломатів Фото: afp.com

Про висилку дипломатів оголосили Польща, Франція, Латвія, Литва, повідомляють "РИА Новости".

З Франції і Польщі повинні повинні виїхати по чотири дипломата, з Литви та Чехії - по три, з Латвії - один дипломат і один співробітник "Аерофлоту". Нідерланди вишлють двох дипломатів, Естонія - військового аташе.

МЗС Німеччини у Twitter оголосило про висилку чотирьох російських дипломатів, оскільки Росія "не показала спроб підтримати розслідування" справи Скрипаля.

Як пише "Радіо Свобода"щонайменше 16 країн ухвалили рішення вислати російських дипломатів.

"Додаткові заходи, включно з подальшими висиланнями, не виключені у наступні дні й тижні", – заявив президент Європейської Ради Дональд Туск.

Додамо, що Україна також ухвалила рішення видворити 13 російських дипломатівВлада США вирішила вислати десятки "російських офіцерів розвідки" і закрити генконсульство Росії в Сіетлі.

Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.

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26 03 2018 17:14
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