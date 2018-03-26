Справа Скрипаля: країни ЄС висилають російських дипломатів
Про висилку дипломатів оголосили Польща, Франція, Латвія, Литва, повідомляють "РИА Новости".
З Франції і Польщі повинні повинні виїхати по чотири дипломата, з Литви та Чехії - по три, з Латвії - один дипломат і один співробітник "Аерофлоту". Нідерланди вишлють двох дипломатів, Естонія - військового аташе.
МЗС Німеччини у Twitter оголосило про висилку чотирьох російських дипломатів, оскільки Росія "не показала спроб підтримати розслідування" справи Скрипаля.
Як пише "Радіо Свобода", щонайменше 16 країн ухвалили рішення вислати російських дипломатів.
"Додаткові заходи, включно з подальшими висиланнями, не виключені у наступні дні й тижні", – заявив президент Європейської Ради Дональд Туск.
Додамо, що Україна також ухвалила рішення видворити 13 російських дипломатів. Влада США вирішила вислати десятки "російських офіцерів розвідки" і закрити генконсульство Росії в Сіетлі.
Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.
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