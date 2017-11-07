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США і Катар спільно боротимуться з тероризмом

Меморандум про взаєморозуміння був підписаний у вівторок
Сполучені Штати та Катар підписали угоду, спрямовану на посилення боротьби з тероризмом в регіоні Перської затоки.
США і Катар спільно боротимуться з тероризмом Фото: aljazeera.com

Меморандум про взаєморозуміння був підписаний у вівторок під час візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона. Про це повідомляє The Assoсiated Press.

Він перебуває в Перській затоці з місією, спрямованою на врегулювання розколу між Катаром та чотирма арабськими державами, які звинувачують його в підтримці екстремістів.

Старший радник Тіллерсона сказав, що угода окреслює "майбутні зусилля Катару, які можуть допомогти у зміцненні його боротьби з тероризмом та активному вирішенні проблем фінансування тероризму".

Перед візитом до Катару держсекретар США був у Кувейті, де зустрічався з еміром країни, який взяв на себе роль посередника у переговорах між Катаром та чотирма країнами, які його бойкотують.

Нагадаємо, що 5 червня Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Згодом Рекс Тіллерсон заявив, що деякі з вимог, висунутих чотирма арабськими країнами на чолі з Саудівською Аравією на адресу Катару в обмін на скасування санкцій, важко виконати, і закликав сторони до діалогу.

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