США назвали "кроком назад" внесені зміни до закону про е-декларування
"Е-декларації для вищих державних службовців – потужний крок у просуванні реформ в Україні", - йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у Twitter.
В іншому повідомленні вказано, що "члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості".
"Робити їх мішенню – робити крок назад", - вважають у посольстві США в Україні.
Раніше повідомляли, що Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.
Водночас Чорновол відкликала внесену раніше норму про вимогу декларування доходів редакторів та засновників ЗМІ.
Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування, яким військових звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.
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