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США обіцяють посилити санкції проти Росії за вибори на окупованому Донбасі

У Держдепі нагадали, що утворення "Л/ДНР" повинні бути ліквідовані
Офіційний Вашингтон назвав нелегітимною і "бутафорською" спробу Росії провести на Донбасі так звані "вибори" в порушення Мінських угод і пообіцяв продовжувати запровадження санкцій проти РФ.
США обіцяють посилити санкції проти Росії за вибори на окупованому Донбасі Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США, поширеній у понеділок, повідомляє "Укрінформ".

"Сполучені Штати приєднуються до європейських союзників і партнерів у засудженні бутафорських "виборів" 11 листопада на підконтрольних Росії територіях східної України. Вчорашні нелегітимні процеси були спробою Москви поставити своїх довірених маріонеток на Донбасі, у так званих "Донецькій і Луганській народних республіках", – наголосили в зовнішньополітичному відомстві США.

У Держдепі нагадали, що утворення "Л/ДНР" не мають місця ні в Мінських угодах, ні в конституційному уряді України, і повинні бути ліквідовані як незаконні збройні формування.

"Якщо Росія розраховує, що незаконні "вибори" 11 листопада призведуть до міжнародного визнання її маріонеток, то реакція міжнародного суспільства доведе, що вона помиляється. ОБСЄ відмовилася моніторити вчорашній фарс. Дії Росії були засуджені у столицях з обох берегів Атлантики, а також на засіданнях Ради безпеки ООН та ОБСЄ", – підкреслюється в заяві.

"Сполучені Штати і Європейський Союз виступили одностайно проти порушення суверенітету й територіальної цілісності України, що відбулося вчора. Ми продовжимо запроваджувати санкції проти Росії, пов'язані з її діями в Україні, доки Москва повністю не виконає Мінські угоди та не поверне контроль над Кримом Україні", – наголосили в Державному департаменті США.

Нагадаємо, на незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої ЛНР.

Президент Петро Порошенко заявив, що постійна рада ОБСЄ збереться у Відні, щоб обговорити псевдовибори на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.

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