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США перехопили новітні російські винищувачі біля Аляски

Минулого місяця російські бомбардувальники фіксували біля узбережжя Аляски протягом чотирьох днів – вперше з 2014 року
Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-35 вранці вторглися в зону ВПС США біля Аляски.
США перехопили новітні російські винищувачі біля Аляски Фото: tsn.ua

Два американські винищувачі F-22, які здійснювали патрулювання в регіоні, перехопили російські військові літаки. Відзначається, що американські ВПС вперше помітили новітні російські винищувачі Су-35 поблизу Аляски.

Винищувачі були без зброї і перебували в міжнародному повітряному просторі, - повідомляє Fox News з посиланням на представників Пентагону.

Минулого місяця російські бомбардувальники фіксували біля узбережжя Аляски протягом чотирьох днів – вперше з 2014 року.

 

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04 05 2017 20:18
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