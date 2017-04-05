БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДва російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-35 вранці вторглися в зону ВПС США біля Аляски.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США перехопили новітні російські винищувачі біля Аляски
Минулого місяця російські бомбардувальники фіксували біля узбережжя Аляски протягом чотирьох днів – вперше з 2014 року
Фото: tsn.ua
Два американські винищувачі F-22, які здійснювали патрулювання в регіоні, перехопили російські військові літаки. Відзначається, що американські ВПС вперше помітили новітні російські винищувачі Су-35 поблизу Аляски.
Винищувачі були без зброї і перебували в міжнародному повітряному просторі, - повідомляє Fox News з посиланням на представників Пентагону.
Минулого місяця російські бомбардувальники фіксували біля узбережжя Аляски протягом чотирьох днів – вперше з 2014 року.
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