США підтримують рух України до членства в НАТО, – посол
Про це вона заявила на панельній дискусії в рамках Київського безпекового форуму, організованого фондом OpenUkraine, передає "Європейська правда".
"Ми хочемо, щоб Україна стала членом НАТО, можу вас запевнити", - заявила вона.
На думку посла, Україна вже зараз рухається до членства в Альянсі, оскільки виконує Річні національні плани (РНП). "Шлях до членства – довгий для багатьох країн. Нічого не відбувається моментально. Річний національний план (у випадку України) – це гарний шлях до членства", - вважає вона.
Представниця США при Альянсі наголосила, що вона усвідомлює можливість протесту РФ в разі подальшого зближення та вступу України до НАТО.
"Ми у випадку Чорногорії побачили, що Росія стає доволі агресивною, коли країни вирішують приєднуватися до НАТО", - заявила вона, додавши, що Росія зазвичай вдається до методів гібридної війни, кібервійни та дестабілізації інших держав, намагаючись змінити їх позицію.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що мета України - у наступні десять років стати членом Північноатлантичного альянсу.
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