США планують виділити Україні $200 млн на військову допомогу
Кошти виділяються на летальну зброю оборонного характеру, навчання військових, логістику, підтримку в області розвідки і заміну зброї, раніше наданої США.
Всього законопроект має 1,3 трильйона доларів для фінансування уряду до вересня. Він значно збільшує витрати на національну оборону і не фінансує деякі імміграційні ініціативи президента США Дональда Трампа.
Також в бюджеті виділяються кошти на просування прав людини в КНДР (8 млн дол.) і будівництво стіни на кордоні з Мексикою (1,6 млрд дол.).
Конгрес повинен прийняти бюджет до п'ятниці. Потім його підпише президент Трамп.
Раніше повідомлялося, що в проекті федерального бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні $200 млн на посилення безпеки і оборони.
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