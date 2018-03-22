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США планують виділити Україні $200 млн на військову допомогу

Кошти повинні піти на летальну зброю оборонного характеру, навчання військових, логістику, підтримку в області розвідки і заміну зброї, раніше наданої США
У Конгресі США уклали угоду по бюджету на 2018 фінансовий рік, у рамках якої Україна може отримати 200 млн дол. на військову допомогу.
США планують виділити Україні $200 млн на військову допомогу Фото: з вільних джерел

Кошти виділяються на летальну зброю оборонного характеру, навчання військових, логістику, підтримку в області розвідки і заміну зброї, раніше наданої США.

Всього законопроект має 1,3 трильйона доларів для фінансування уряду до вересня. Він значно збільшує витрати на національну оборону і не фінансує деякі імміграційні ініціативи президента США Дональда Трампа.

Також в бюджеті виділяються кошти на просування прав людини в КНДР (8 млн дол.) і будівництво стіни на кордоні з Мексикою (1,6 млрд дол.).

Конгрес повинен прийняти бюджет до п'ятниці. Потім його підпише президент Трамп.

Раніше повідомлялося, що в проекті федерального бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні $200 млн на посилення безпеки і оборони.

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22 03 2018 08:40
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