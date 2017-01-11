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США посилюють програму перевірки іноземців при в'їзді через теракт в Нью-Йорку

Внаслідок теракту восьмеро осіб загинули, ще 11 отримали травми
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився посилити програму відбору іноземців при в'їзді до країни.
США посилюють програму перевірки іноземців при в Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG

Про це він написав у своєму Twitter, реагуючи на теракт у Нью-Йорку, в результаті якого загинули восьмеро людей.

"Я щойно розпорядився, щоб міністерство внутрішньої безпеки США посилило і без того скрупульозну програму відбору. Політкоректність - це добре, але не в цьому випадку", - написав Трамп.

 

Як повідомлялося, в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках. Підозрюваний був поранений поліцією і взятий під варту.

В результаті теракту загинули вісім осіб і серйозно поранені 11.

Джерела в правоохоронних органах ідентифікували підозрюваного як Сайфулло Хабібуллайовича Саіпова, 29-річного чоловіка з Тампи, штат Флорида. Він приїхав в США в 2010 році з Узбекистану.

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01 11 2017 15:37
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