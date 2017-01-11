США посилюють програму перевірки іноземців при в'їзді через теракт в Нью-Йорку

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився посилити програму відбору іноземців при в'їзді до країни.

Про це він написав у своєму Twitter, реагуючи на теракт у Нью-Йорку, в результаті якого загинули восьмеро людей.

"Я щойно розпорядився, щоб міністерство внутрішньої безпеки США посилило і без того скрупульозну програму відбору. Політкоректність - це добре, але не в цьому випадку", - написав Трамп.

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 листопада 2017 р.

Як повідомлялося, в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках. Підозрюваний був поранений поліцією і взятий під варту.

В результаті теракту загинули вісім осіб і серйозно поранені 11.

Джерела в правоохоронних органах ідентифікували підозрюваного як Сайфулло Хабібуллайовича Саіпова, 29-річного чоловіка з Тампи, штат Флорида. Він приїхав в США в 2010 році з Узбекистану.