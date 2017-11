США посилюють програму перевірки іноземців при в'їзді через теракт в Нью-Йорку

Про це він написав у своєму Twitter, реагуючи на теракт у Нью-Йорку, в результаті якого загинули восьмеро людей.

"Я щойно розпорядився, щоб міністерство внутрішньої безпеки США посилило і без того скрупульозну програму відбору. Політкоректність - це добре, але не в цьому випадку", - написав Трамп.

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this!