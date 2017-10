У центрі Нью-Йорка сталася стрілянина, повідомляють про "багатьох загиблих", - ОНОВЛЕНО

У Нью-Йорку на Манхеттені невідомий збив на машині декількох людей, за різними даними загинули від двох до шести людей і поранені від чотирьох до одиннадцяти.

Про це повідомляє NBC.

За попередніми даними, в результаті стрілянини є багато загиблих і поранених, проте їх кількість не уточнюється.

Крім того, в поліції стверджують, що один чоловік був затриманий, можливо він має стосунок до стрільби.

У свою чергу, як повідомляє Associated Press, посилаючись на слова очевидців, недалеко від Всесвітнього торгового центру також стався наїзд автомобіля на пішоходів.

Оновлено: Свідки розповіли, що автомобіль пікап проїхав однією з громадських велосипедних доріжок, збив велосипедистів і пішоходів та врізався у автобус. Після цього з авто вийшов чоловік та почав стріляти.

За інформацією газети New York Post, загинули двоє людей і ще чотири постраждали, передає телеканал АВС. Водночас The New York Times пише, що загинули 6 осіб і 11 отримали поранення. Офіційної інформації про жертв поки немає.

Пізніше в поліції розповіли, що чоловік врізався у іншу машину, після чого він вийшов з авто і почав погрожувати іншому водієві предметом, схожим на вогнепальну зброю.

Поліцейські поранили нападника і наразі він знаходиться під вартою.

Наїзд на людей на велодоріжці розслідується як можливий теракт. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела в правоохоронних органах та джерело Associated Press.

Нагадаємо, напередодні терорист-смертник на автомобілі в'їхав у ворота готелю Naso Hablod Two і підірвав себе. Готель розташований неподалік від президентського палацу. Після цього, за даними поліції, до будівлі увірвалися озброєні люди у військовій формі. Між нападниками та правоохоронцями розпочалася стрілянина. За кілька хвилин після першого вибуху неподалік пролунав другий. Вибухнув автомобіль біля будівлі, в якій раніше засідав парламент.

Нагадаємо, 14 жовтня в Могадішо стався теракт, у якому загинули сотні людей і сотні були поранені. Терорист-смертник тоді підірвав начинений вибухівкою автомобіль на людному перехресті.