Теракт у Сомалі: кількість загиблих досягла до 358 осіб Раніше було відомо про 276 жертв

Кількість загиблих в результаті найбільшого теракту в Могадішо (Сомалі) зросла до 358 осіб.

Фото: AFP

Поранення отримали 228 осіб. Про це пише Reuters з посиланням на дані уряду. Нагадаємо, 14 жовтня у столиці Сомалі Могадішо стався подвійний теракт— вибухнули два замінованих автомобілі. Спочатку повідомлялося про близько 20 загиблих унаслідок теракту. Президент країни Мохаммед Абдуллахі Мохамед оголосив три дні жалоби і закликав сомалійців відгукнутися на відчайдушну заяву лікарень про донорство крові для поранених. У Сомалі визнали суботній теракт національною катастрофою.

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