CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих в результаті найбільшого теракту в Могадішо (Сомалі) зросла до 358 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракт у Сомалі: кількість загиблих досягла до 358 осіб
Раніше було відомо про 276 жертв
Фото: AFP
Поранення отримали 228 осіб. Про це пише Reuters з посиланням на дані уряду.
Нагадаємо, 14 жовтня у столиці Сомалі Могадішо стався подвійний теракт— вибухнули два замінованих автомобілі. Спочатку повідомлялося про близько 20 загиблих унаслідок теракту.
Президент країни Мохаммед Абдуллахі Мохамед оголосив три дні жалоби і закликав сомалійців відгукнутися на відчайдушну заяву лікарень про донорство крові для поранених.
У Сомалі визнали суботній теракт національною катастрофою.
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21 10 2017 10:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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