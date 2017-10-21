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Теракт у Сомалі: кількість загиблих досягла до 358 осіб

Раніше було відомо про 276 жертв
Кількість загиблих в результаті найбільшого теракту в Могадішо (Сомалі) зросла до 358 осіб.
Теракт у Сомалі: кількість загиблих досягла до 358 осіб Фото: AFP

Поранення отримали 228 осіб. Про це пише Reuters з посиланням на дані уряду.

Нагадаємо, 14 жовтня у столиці Сомалі Могадішо стався подвійний теракт— вибухнули два замінованих автомобілі. Спочатку повідомлялося про близько 20 загиблих унаслідок теракту.

Президент країни Мохаммед Абдуллахі Мохамед оголосив три дні жалоби і закликав сомалійців відгукнутися на відчайдушну заяву лікарень про донорство крові для поранених.

У Сомалі визнали суботній теракт національною катастрофою.
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21 10 2017 10:19
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