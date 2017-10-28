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Вибухи у столиці Сомалі: щонайменше 13 людей загинули, 16 поранені

На території готелю бойовики можуть утримувати більше 20 осіб
У столиці Сомалі Могадішо у другій половині дня суботи, 28 жовтня, пролунали два вибухи. Щонайменше 13 осіб загинули, більш як 16 людей отримали поранення.
Вибухи у столиці Сомалі: щонайменше 13 людей загинули, 16 поранені Фото: apnews.com

Про це повідомляє AP.

"Щонайменше 13 людей загинули та більше 16 отримали поранення під час нападу на готель "Наса-Хаблод", який відвідують політики та інші члени еліти Могадішо", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території готелю бойовики можуть утримувати більше 20 осіб, зокрема державних чиновників.

За даними поліції, двох з п'яти нападників ліквідували.


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com

Нагадаємо, 14 жовтня в Могадішо біля готелю вибухнула вантажівка. Терорист-смертник підірвав автомобіль із вибухівкою на людному перехресті. Загинули 358 людей, ще 228 були поранені. Згоріли близько сотні машин, які перебували поблизу. Уряд Сомалі назвав причетною до теракту ісламістську організацію "Аш-Шабаб", пов'язану з "Аль-Каїдою".

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28 10 2017 21:00
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