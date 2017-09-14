США виступили за розміщення миротворців на Донбасі, а також на кордоні з РФ

Європейські держави, наприклад, Німеччина, погоджуються в цьому зі США

Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією, і наполягають, щоб вони мали широкий мандат.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт, передає Радіо Свобода.

"Хочу чітко наголосити, що будь-які такі сили повинні мати широкий мандат – забезпечувати мир і безпеку на всій окупованій території України, до самого кордону і включно з кордоном із Росією, для того, щоб уникнути поглиблення чи закріплення поділу України", – заявила вона на брифінгу у Вашингтоні.

Речниця нагадала, що європейські держави, наприклад, Німеччина, погоджуються в цьому зі США.

"Ми віримо, що можливість миротворчих сил ООН на сході України – це ідея, яку, звичайно, варто вивчити. Ми вважаємо, що це можливий засіб захистити українських громадян, незалежно від національності. Ми вважаємо, що це створює потенціал для відновлення суверенітету України і її територіальної цілісності…", - сказала Науерт.

"Наша мета проста: ми б хотіли відновлення територіальної цілісності України і також захисту українців, незалежно від їхньої релігії, національності чи мови", – додала вона.

Науерт також додала, що США вважають за необхідне поліпшити становище з безпекою як перший крок до врегулювання на окупованій частині Донбасу.

"Ми неодноразово закликали Росію забезпечити справжній і тривкий режим припинення вогню. Ми б хотіли, щоб вона пішла на розведення сил уздовж лінії контакту, вивела важкі озброєння і дозволила повний, безперешкодний і безпечний доступ міжнародним спостерігачам, включно з міжнародним кордоном", – заявила речниця Держдепартаменту.

Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.

Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.