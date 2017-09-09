У Радбезі ООН не підтримали російський варіант розміщення миротворців на сході України

Проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.

"На сьогодні практично жоден із членів Ради Безпеки, крім власне Росії, не висловився на користь їхніх ідей. Дехто просто промовчав. А переважна більшість сказала, що не бачить жодного сенсу в роботі над саме таким форматом, що його пропонує Москва", - розповів постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає "Укрінформ".

Нагадаємо, в американській компанії Bloomberg переконані, що російський президент Володимир Путін просуває тільки власні інтереси під виглядом миротворчої пропозиції на Донбасі.

Путін хоче, щоб міжнародні сили патрулювали тільки неофіційну лінію розмежування між окремими регіонами та військовими України.

Він хоче, щоб сили ООН забезпечили фактичне створення незалежної держави для прибічників Росії, зазначає видання.

Ця стратегія, включаючи анексію Криму та незаконний референдум 2014 року, є частиною довгострокової стратегії Путіна зі створення ряду "заморожених конфліктів" навколо кордонів Росії, як буферної зони між Росією і "ворожим" Заходом.

Пропозиція Путіна насправді – це Троянський кінь, пише видання.

Зазначимо, сьогодні Київ передав в Раду безпеки ООН проект резолюції щодо розміщення миротворців за українським сценарієм, тобто на кордоні з Російською Федерацією.

Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.

Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.