В Радбез ООН передали резолюцію про розміщення миротворців на Донбасі за українським сценарієм

Це вже оновлений проект резолюції

Українська делегація передала на розгляд Ради безпеки ООН свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Про це повідомив заступник голови президентської адміністрації Костянтин Єлісєєв в ефірі одного з телеканалів, пише "BBC Україна".

Він зазначив, що українська сторона пропонувала РБ ООН свою резолюцію про розміщення миротворців ще у 2016 році.

Єлісєєв повідомив, що тоді резолюція "не викликала відповідної реакції і від партнерів, оскільки Російська Федерація зайняла негативістську позицію".

Тепер, за його словами, за дорученням українського президента, оновлений проект резолюції був днями знову переданий Радбезу ООН.

Зазначимо, вчора екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен та екс-заступник глави Альянсу Александер Вершбоу, закликали Радбез ООН ухвалити рішення про запровадження на окупованих територіях на сході України миротворчої місії для відновлення суверенітету України.

Політики пропонують увести миротворчу місію ООН до України у три етапи. На першому – розгорнути миротворчі сили на лінії розмежування, на другому – просунути контингент глибше на окуповані території. А на третьому етапі забезпечити повну присутність миротворчого контингенту, включаючи контроль над кордоном із РФ.

Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.

Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.