США збережуть санкції до тих пір, поки Росія не покине схід України, - Білий дім

У США вважають це дієвим засобом тиску на РФ

Послаблення санкцій не буде, поки Росія не буде виконувати своїх обов'язків в рамках Мінська, відзначили в Мінфіні США

Санкції щодо Росії не будуть зняті до повного виконання Москвою мінських домовленостей, заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучин.

"Ця адміністрація прихильна дипломатичного процесу, який гарантував би суверенність України, і ослаблення санкцій не буде, поки Росія не буде виконувати своїх обов'язків в рамках мінських угод", - зазначив Мнучин, слова якого наводяться на сайті Мінфіну, інформує телеканал "112 Україна".

Він також зазначив, що доповнені у вівторок обмежувальні заходи щодо Москви націлені на те, щоб продовжувати чинити тиск на РФ у зв'язку з ситуацією на сході України.

"Ці заходи дозволять зберігати тиск на Росію, щоб працювати в напрямку дипломатичного врегулювання", - наводяться слова глави Мінфіну США на сайті відомства.

Представник Білого дому Шон Спайсер в ході брифінгу також зазначив, що США не мають наміру послаблювати антиросійські санкції до тих пір, "поки Росія не залишить схід України".

"Саме з-за цього діють санкції. Поки вони (Росія) не покинуть східну Україну, наші санкції щодо Росії будуть продовжувати діяти", - заявив Спайсер.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.

Раніше Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".