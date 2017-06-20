Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

США збережуть санкції до тих пір, поки Росія не покине схід України, - Білий дім

У США вважають це дієвим засобом тиску на РФ
Послаблення санкцій не буде, поки Росія не буде виконувати своїх обов'язків в рамках Мінська, відзначили в Мінфіні США
США збережуть санкції до тих пір, поки Росія не покине схід України, - Білий дім Фото: Reuters

Санкції щодо Росії не будуть зняті до повного виконання Москвою мінських домовленостей, заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучин.

"Ця адміністрація прихильна дипломатичного процесу, який гарантував би суверенність України, і ослаблення санкцій не буде, поки Росія не буде виконувати своїх обов'язків в рамках мінських угод", - зазначив Мнучин, слова якого наводяться на сайті Мінфіну, інформує телеканал "112 Україна".

Він також зазначив, що доповнені у вівторок обмежувальні заходи щодо Москви націлені на те, щоб продовжувати чинити тиск на РФ у зв'язку з ситуацією на сході України.

"Ці заходи дозволять зберігати тиск на Росію, щоб працювати в напрямку дипломатичного врегулювання", - наводяться слова глави Мінфіну США на сайті відомства.

Представник Білого дому Шон Спайсер в ході брифінгу також зазначив, що США не мають наміру послаблювати антиросійські санкції до тих пір, "поки Росія не залишить схід України".

"Саме з-за цього діють санкції. Поки вони (Росія) не покинуть східну Україну, наші санкції щодо Росії будуть продовжувати діяти", - заявив Спайсер.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.

Раніше Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 06 2017 23:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.