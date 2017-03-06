Стан Адама Осмаєва покращився

Стан командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, на якого 1 червня 2017 року в Києві було здійснено замах, покращився.

"Щойно говорили з Адамом по телефону! Голос бадьорий. Вже намагається підніматися. Скоро треба буде починати дихальну гімнастику для відновлення легені, а потім і бігати... Хоча розслаблятися досі зарано - перші три доби після такої травми в будь-якому випадку небезпечні, але все одно я вже переживаю набагато менше", - повідомляє його дружина Аміна Окуєва на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину "патріотичну позицію подружжя".

Зазначимо, нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва і був поранений його дружиною Аміною Окуєвою, живий, знаходиться під охороною і дасть свідчення.

Згодом стало відомо, що кілер, який намагався убити Адама Осмаєва в Києві,- пітерський бандит Артур Курмакаєв.