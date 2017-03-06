Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Стан Адама Осмаєва покращився

Командир батальйону ім. Джохара Дудаєва перебуває в лікарні
Стан командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, на якого 1 червня 2017 року в Києві було здійснено замах, покращився.
Стан Адама Осмаєва покращився Аміна Окуева і Адам Осмаєв. Фото: Facebook / Asher Joseph Cherkaskyi

"Щойно говорили з Адамом по телефону! Голос бадьорий. Вже намагається підніматися. Скоро треба буде починати дихальну гімнастику для відновлення легені, а потім і бігати... Хоча розслаблятися досі зарано - перші три доби після такої травми в будь-якому випадку небезпечні, але все одно я вже переживаю набагато менше", - повідомляє його дружина Аміна Окуєва на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину "патріотичну позицію подружжя".

Зазначимо, нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва і був поранений його дружиною Аміною Окуєвою, живий, знаходиться під охороною і дасть свідчення.

Згодом стало відомо, що кілер, який намагався убити Адама Осмаєва в Києві,- пітерський бандит Артур Курмакаєв.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 06 2017 16:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.