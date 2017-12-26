Стартував конкурс з відбору членів НКРЕКП
Відповідне оголошення оприлюднено на сайті комітету Верховної Ради з ПЕК в понеділок.
Документи від учасників конкурсу будуть прийматися з 29 грудня 2017 року до 12 лютого 2018 року.
Нагадаємо, восени 2016 року Верховна Рада прийняла закон про незалежного регулятора в сфері електроенергії та комунальних послуг. Згідно з документом, чинні голова і члени регулятора повинні бути звільнені в строк від шести до 18 місяців з дня набрання законом чинності (8 грудня 2016 року). Черговість звільнення голови і членів НКРЕКП закон залишив на розсуд президента.
До кінця 2017 року були звільнені Юрій Голляк, Володимир Євдокімов, Борис Циганенко і Вікторія Морозова. В результаті в НКРЕКП залишилося тільки двоє людей, тоді як для ухвалення рішень потрібно чотири голоси.
Члени НКРЕКП повинні відбиратися номінаційною комісією. Однак формування комісії завершилося тільки 17 листопада 2017 року, і провести відкритий конкурс вона ще не встигла. Щоб уникнути недієздатності регулятора, депутати дозволили президенту призначити тимчасових, на термін до трьох місяців, членів НКРЕКП.
У перехідних положеннях закону про НКРЕКП прописали, що до призначення нового складу регулятора і в разі його недієздатності Президент України може заповнити вакантні посади, поки вони не будуть заповнені конкурсною комісією.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко призначив двох членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
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