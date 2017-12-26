Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Стартував конкурс з відбору членів НКРЕКП

Комісія повинна відібрати п'ять членів регулятора
Номінаційна комісія оголосила конкурс з відбору п'яти нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг НКРЕКП).
Стартував конкурс з відбору членів НКРЕКП Фото: з відкритих джерел

Відповідне оголошення оприлюднено на сайті комітету Верховної Ради з ПЕК в понеділок.

Документи від учасників конкурсу будуть прийматися з 29 грудня 2017 року до 12 лютого 2018 року.

Нагадаємо, восени 2016 року Верховна Рада прийняла закон про незалежного регулятора в сфері електроенергії та комунальних послуг. Згідно з документом, чинні голова і члени регулятора повинні бути звільнені в строк від шести до 18 місяців з дня набрання законом чинності (8 грудня 2016 року). Черговість звільнення голови і членів НКРЕКП закон залишив на розсуд президента.

До кінця 2017 року були звільнені Юрій Голляк, Володимир Євдокімов, Борис Циганенко і Вікторія Морозова. В результаті в НКРЕКП залишилося тільки двоє людей, тоді як для ухвалення рішень потрібно чотири голоси.

Члени НКРЕКП повинні відбиратися номінаційною комісією. Однак формування комісії завершилося тільки 17 листопада 2017 року, і провести відкритий конкурс вона ще не встигла. Щоб уникнути недієздатності регулятора, депутати дозволили президенту призначити тимчасових, на термін до трьох місяців, членів НКРЕКП.

У перехідних положеннях закону про НКРЕКП прописали, що до призначення нового складу регулятора і в разі його недієздатності Президент України може заповнити вакантні посади, поки вони не будуть заповнені конкурсною комісією.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко призначив двох членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2017 20:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.