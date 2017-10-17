Статок Трампа зменшився на $600 млн, - Forbes

Президент США опустився в рейтингу на 92 рядки

Статок президента США Дональда Трампа за рік зменшився на 600 млн доларів і становить $3,1 млрд.

Президент США Дональд Трамп опустився в рейтингу на 92 рядки - з 156-го місця на 248-ме місце.

За рік він втратив 600 мільйонів доларів. Причиною цього журнал називає "жорсткий" ринок нерухомості в Нью-Йорку, судову тяганину, а також дорогу президентську кампанію, - свідчать дані рейтингу 400 найбагатших людей в США, опублікованого Forbes.

Найбагатшою людиною США знову став засновник Microsoft Біл Гейтc з статком 89 млрд доларів. На другому місці опинився голова і засновник Amazon Джеф Безос зі статком в $81,5 млрд.

На третьому місці - гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($78 млрд).

Найбільше за рік статок (на $15,5 млрд) збільшився у засновника Facebook Марка Цукерберга. Він досяг $71 млрд.

Нагадаємо, видавець журналу Hustler Ларрі Флінт виступив з пропозицією 10 мільйонів доларів премії за матеріали, які допоможуть почати процедуру імпічменту президенту США Дональду Трампу.

