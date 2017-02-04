Столична Нацгвардія закуповує боєприпаси для розгону демонстрантів
Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему держзакупівель ProZorro.
Закупівлі проводять за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.
Зокрема, у львівського ТОВ "НВПП "Спаринг-Віст Центр" 29 березня за 3,59 млн. грн. нацгвардійці замовили 5 тис. малих ручних димових гранат чорного диму РДГ-55МЧ по 717 грн./шт. Як зазначило видання, в серпні 2015 року Міністерство оборони отримало їх у цієї ж фірми вдвічі дешевше – по 348 грн./шт.
Львівське підприємство також виготовляє прилади та системи радіаційного контролю торгової марки "Екотест". Засновником є ТОВ "Екотест-Центр" заслуженого винахідника України Ростислава Смука, а підписантами – Юрій Сторонський і Катерина Гнатів.
У Лабораторії прикладної хімії за 100 тис. грн. НГУ планує купити 10416 спеціальних патронів 12 калібру з газовими гранатами "Джміль" для миттєвого розпилення аерозолю по 96 грн./шт.
Київською компанією володіють член вченої ради Інституту медицини праці АМН України Віктор Кірсенко, Олена Деркач, Володимир і Тетяна Шостак.
За інформацією видання, у вересні 2016 року та сама військова частина 3030 замовила ТОВ "Компанія Титал" ремонт автомобілів-водометів за 9,60 млн. грн.
Нагадаємо, депутат Верховної Ради, куратор полку Національної гвардії "Азов" Андрій Білецький передав Головному військовому прокурору Анатолію Матіосу першу частину доказів корупції в керівництві НГУ.
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