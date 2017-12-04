Столичне метро працюватиме ще місяць, потім закінчаться гроші, - КМДА

Разом з тим, столичний метрополітен не планує підвищувати вартість проїзду у підземці

Накопичених ресурсів "Київського метрополітену" вистачить ще на місяць роботи.

Про це заявив очільник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель, повідомляє "44.ua".

Він пояснив, що зараз столичне метро працює за рахунок накопичених ресурсів.

"В таких умовах підземка може пропрацювати не більше місяця, оскільки шостого числа кожного місяця працівникам підприємства потрібно виплачувати заробітну плату, а рухомий склад не може виїхати на лінію без планового огляду, який також вимагає витрат", - наголосив Майзель.

За його словами, наразі влада Києва та КМДА намагаються зробити все можливе, щоб не допустити реалізації песимістичних варіантів розвитку ситуації.

Майзель також додав, що наразі столичний метрополітен не планує підвищувати вартість проїзду у підземці.

Раніше повідомляли, що до кінця 2017 року оплату за проїзд у київському метро планують збільшити на 50%.