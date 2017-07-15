Столичне підприємство нелегально закуповувало обладнання в Росії за бюджетні кошти

Вартість продукції була завищена на 40-80 відсотків

На електровагоноремонтному заводі у Києві викрили схему розкрадання грошей із бюджету і нелегальної закупівлі обладнання у Росії.

13 липня слідчі Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та оперативники Управління захисту економіки у Києві Нацполіції провели 23 санкціонованих обшуки. Правоохоронці вилучили понад 1,5 мільйона гривень. Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції.

Правоохоронці з'ясували, що упродовж останніх трьох років група компаній безпідставно отримувала перемогу на конкурсних торгах.

"З переможцями укладались договори на поставку запасних частин до рухомого складу залізниці, який ремонтують на заводі. Вартість даної продукції була завищена на 40-80 відсотків. При цьому обладнання постачали з Російської Федерації. Щоб легалізувати кошти підприємства проводили безтоварні операції з фіктивними фірмами", - йдеться у повідомленні.

Поліція встановила, що упродовж 2015-2017 років посадовці ПрАТ Київський електровагоноремонтний завод та комерційних структур привласнили понад 113 мільйонів гривень держаних коштів.

Нагадаємо, російські виробники добрив за чотири місяці вивезли з України близько ста мільйонів доларів.