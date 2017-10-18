У Києві школярам хочуть організувати уроки правильного поводження з тваринами
Автори петиції пропонують ввести у Києві курс, аналогічний до проекту "Маленький Принц. Львів, що любить тварин", який був реалізований в 2017 році в усіх школах Львова. Петиція доступна на сайті платформи.
У 2017-18 роках курс буде запущений як пілотний проект і увійде в програму позашкільних навчальних закладів.
Аби він стартував, авторам потрібно зібрати 400 голосів мешканців столиці. Якщо пілотний проект стане успішним, є висока ймовірність впровадження таких уроків у школах Києва у 2019 році.
Метою проекту є розвиток у дітей відповідального та гуманного ставлення до тварин та вироблення адекватної моделі поведінки щодо них.
Платформа "Громадський проект" створена громадською організацією SocialBoost за підтримки Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень та за фінансування USAID Україна.
Нагадаємо, у Києві та ще 16 містах України в неділю відбувся марш за права тварин. За оцінками організаторів, в столиці України захід зібрав понад тисячу осіб, серед яких були в тому числі міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, співачка Джамала.
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