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У Києві школярам хочуть організувати уроки правильного поводження з тваринами

Аби він стартував, авторам потрібно зібрати 400 голосів мешканців столиці
Платформа "Громадський проект" зареєструвала петицію із пропозицією запровадити у школах столиці уроки добра, на яких вчитимуть правильного ставлення до тварин.
У Києві школярам хочуть організувати уроки правильного поводження з тваринами Фото: з вільних джерел

Автори петиції пропонують ввести у Києві курс, аналогічний до проекту "Маленький Принц. Львів, що любить тварин", який був реалізований в 2017 році в усіх школах Львова. Петиція доступна на сайті платформи.

У 2017-18 роках курс буде запущений як пілотний проект і увійде в програму позашкільних навчальних закладів.

Аби він стартував, авторам потрібно зібрати 400 голосів мешканців столиці. Якщо пілотний проект стане успішним, є висока ймовірність впровадження таких уроків у школах Києва у 2019 році.

Метою проекту є розвиток у дітей відповідального та гуманного ставлення до тварин та вироблення адекватної моделі поведінки щодо них.

Платформа "Громадський проект" створена громадською організацією SocialBoost за підтримки Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень та за фінансування USAID Україна. 

Нагадаємо, у Києві та ще 16 містах України в неділю відбувся марш за права тварин. За оцінками організаторів, в столиці України захід зібрав понад тисячу осіб, серед яких були в тому числі міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, співачка Джамала.

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18 10 2017 15:25
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