"Стоять, мусара!": в Івано-Франківську поліція затримала п'яного депутата

Вранці у вівторок в Івано-Франківську патрульна поліція затримала і забрала у відділення 29-річного жителя Яремче, депутата місцевої ради, який розгулював по місту у п'яному вигляді і порушував громадський порядок.

Про цей інцидент повідомила прес-служба патрульних.

"На світанку 25 липня на вулиці Гаркуші екіпаж патрульної поліції звернув увагу на чоловіка, який порушував громадський порядок. Поліцейські вирішили поспілкуватися з невідомим. З криком "стаять, мусара!" до службового автомобіля підбіг чоловік. Вживаючи нецензурну лайку і ображаючи поліцейських, чоловік бігав по дорозі. На вимоги припинити правопорушення він не реагував і поводився зухвало. Коли чоловік спробував вдарити перехожого, поліцейські затримали його. Затриманим виявився 29-річний житель Яремче, депутат місцевої ради і, за словами, учасник бойових дій. Патрульні доправили його в медзаклад для огляду на стан алкогольного сп'яніння, а потім - у міський відділ поліції. Під час спілкування затриманий співав повстанських пісень, вживав нецензурну лайку, подавав свої пропозиції щодо поліпшення роботи патрульної поліції і заявив про викрадення народним депутатом України депутата Івано-Франківської обласної ради", - йдеться в повідомленні.

Зрештою, на депутата склали адмінпротоколи за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) і ст.178 КУпАП (поява в громадському місці в п'яному вигляді).

Нагадаємо, що Деснянський суд позбавив права керування автомобілем на один рік народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Павла Різаненка за водіння у нетверезому стані.