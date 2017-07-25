"Стоять, мусара!": в Івано-Франківську поліція затримала п'яного депутата
Про цей інцидент повідомила прес-служба патрульних.
"На світанку 25 липня на вулиці Гаркуші екіпаж патрульної поліції звернув увагу на чоловіка, який порушував громадський порядок. Поліцейські вирішили поспілкуватися з невідомим. З криком "стаять, мусара!" до службового автомобіля підбіг чоловік. Вживаючи нецензурну лайку і ображаючи поліцейських, чоловік бігав по дорозі. На вимоги припинити правопорушення він не реагував і поводився зухвало. Коли чоловік спробував вдарити перехожого, поліцейські затримали його. Затриманим виявився 29-річний житель Яремче, депутат місцевої ради і, за словами, учасник бойових дій. Патрульні доправили його в медзаклад для огляду на стан алкогольного сп'яніння, а потім - у міський відділ поліції. Під час спілкування затриманий співав повстанських пісень, вживав нецензурну лайку, подавав свої пропозиції щодо поліпшення роботи патрульної поліції і заявив про викрадення народним депутатом України депутата Івано-Франківської обласної ради", - йдеться в повідомленні.
Зрештою, на депутата склали адмінпротоколи за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) і ст.178 КУпАП (поява в громадському місці в п'яному вигляді).
Нагадаємо, що Деснянський суд позбавив права керування автомобілем на один рік народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Павла Різаненка за водіння у нетверезому стані.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа