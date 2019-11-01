Страйк в аеропорту Франкфурта: українцям радять перебронювати квитки
"Страйк! До уваги пасажирів, які планують подорож до Франкфурта-на-Майні або транзитом через франкфуртський аеропорт до інших міст 15 січня”, - повідомляється на сторінці Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні у Facebook.
За інформацією аеропорту "Франкфурт", на 15 січня оголошено страйк служб безпеки аеропорту. Як повідомляється, до 20.00 год. за місцевим часом 15 січня пасажири не зможуть пройти безпековий контроль (у тому числі і в транзитній зоні) й таким чином не зможуть потрапити на свої рейси. “Служба аеропорту просить пасажирів перебронювати квитки на інші дати”, - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, що у трьох великих аеропортах Німеччини - Кельн-Бонн, Дюссельдорф і Штутгарт - у четвер, 10 січня, розпочався страйк співробітників, які відповідають за безпеку перевезень пасажирів і вантажів.
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