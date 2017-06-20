Стрілка так званої "ДНР" посадили на вісім років

Терористи йому видали зброю та призначили постачальником боєприпасів для терористів в район поблизу населеного пункту Зайцево

Суд у Слов’янську визнав винним 47-річного мешканця Горлівки в участі у незаконному збройному формуванні "ДНР" та призначив йому покарання у вигляді восьми з половиною років позбавлення волі.

Як повідомили у прокуратурі Донецької області, бойовик вступив до рядів "ДНР" у травні 2015 року, підтримуючи ідеї сепаратизму. Йому видали зброю та призначили постачальником боєприпасів для терористів в район поблизу населеного пункту Зайцево.

Його затримали українські правоохоронці у листопаді того ж року.

Суд визнав його винним у скоєнні злочинів за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України і призначив вісім з половиною років в'язниці.

Нагадаємо, Інгульський райсуд Миколаєва засудив двох пропагандистів "Новоросії" до 5 років тюрми, ще троє отримали умовні вироки з випробувальними термінами.