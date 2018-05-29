Стрілянина в Бельгії: кількість загиблих зросла до чотирьох

Поліція каже про теракт

У результаті стрілянини в бельгійському місті Льєж загинули четверо людей, включно з нападником.

Окрім двох вбитих поліцейських, про яких повідомлялося раніше, пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини загинув також пасажир автомобіля, що проїжджав поряд, повідомляє RTBF.

Ще двоє людей отримали поранення. Пріоритетною версією того, що сталося, на думку поліції, є теракт.

Як повідомляє Le Soir з посиланням на повідомлення бельгійських ЗМІ, нападник нібито кричав "Аллах акбар!" під час стрілянини.

"Ми нічого про це ще не знаємо", - повідомила прес-секретар прокурора Льєжа Катрін Коліньон.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в бельгійському місті Льєж озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції.