CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті стрілянини в бельгійському місті Льєж загинули четверо людей, включно з нападником.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стрілянина в Бельгії: кількість загиблих зросла до чотирьох
Поліція каже про теракт
Фото: Olivier Hoslet/European Pressphoto Agency
Окрім двох вбитих поліцейських, про яких повідомлялося раніше, пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини загинув також пасажир автомобіля, що проїжджав поряд, повідомляє RTBF.
Ще двоє людей отримали поранення. Пріоритетною версією того, що сталося, на думку поліції, є теракт.
Як повідомляє Le Soir з посиланням на повідомлення бельгійських ЗМІ, нападник нібито кричав "Аллах акбар!" під час стрілянини.
"Ми нічого про це ще не знаємо", - повідомила прес-секретар прокурора Льєжа Катрін Коліньон.
Раніше iPress.ua повідомляв, що в бельгійському місті Льєж озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції.
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