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Стрілянина в Бельгії: кількість загиблих зросла до чотирьох

Поліція каже про теракт
У результаті стрілянини в бельгійському місті Льєж загинули четверо людей, включно з нападником.
Стрілянина в Бельгії: кількість загиблих зросла до чотирьох Фото: Olivier Hoslet/European Pressphoto Agency

Окрім двох вбитих поліцейських, про яких повідомлялося раніше, пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини загинув також пасажир автомобіля, що проїжджав поряд, повідомляє RTBF.

Ще двоє людей отримали поранення. Пріоритетною версією того, що сталося, на думку поліції, є теракт.

Як повідомляє Le Soir з посиланням на повідомлення бельгійських ЗМІ, нападник нібито кричав "Аллах акбар!" під час стрілянини.

"Ми нічого про це ще не знаємо", - повідомила прес-секретар прокурора Льєжа Катрін Коліньон.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в бельгійському місті Льєж озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції.

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29 05 2018 15:19
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