CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ бельгійському місті Льєж озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бельгії чоловік застрелив двох поліцейських і взяв заручницю
Поліція зараз з'ясовує мотиви нападника
Фото: euronews.com
"Двоє поліцейських вбито в місті Льєж на сході Бельгії у вівторок вранці", - йдеться у повідомленні Euronews.
За офіційними даними поліції, зловмисник захопив заручницю, але був ліквідований правоохоронцями під час спецоперації. Жінка не постраждала.
Поліція зараз з'ясовує мотиви нападника.
Нагадаємо, що в результаті захоплення заручників у супермаркеті французького міста Треб загинули троє людей і ще 16 отримали поранення.
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