У Бельгії чоловік застрелив двох поліцейських і взяв заручницю

У бельгійському місті Льєж озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції.

"Двоє поліцейських вбито в місті Льєж на сході Бельгії у вівторок вранці", - йдеться у повідомленні Euronews.

За офіційними даними поліції, зловмисник захопив заручницю, але був ліквідований правоохоронцями під час спецоперації. Жінка не постраждала.

Поліція зараз з'ясовує мотиви нападника.

Нагадаємо, що в результаті захоплення заручників у супермаркеті французького міста Треб загинули троє людей і ще 16 отримали поранення.