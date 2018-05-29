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У Бельгії чоловік застрелив двох поліцейських і взяв заручницю

Поліція зараз з'ясовує мотиви нападника
У бельгійському місті Льєж озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції.
У Бельгії чоловік застрелив двох поліцейських і взяв заручницю Фото: euronews.com

"Двоє поліцейських вбито в місті Льєж на сході Бельгії у вівторок вранці", - йдеться у повідомленні Euronews.

За офіційними даними поліції, зловмисник захопив заручницю, але був ліквідований правоохоронцями під час спецоперації. Жінка не постраждала.

Поліція зараз з'ясовує мотиви нападника.

Нагадаємо, що в результаті захоплення заручників у супермаркеті французького міста Треб загинули троє людей і ще 16 отримали поранення.

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29 05 2018 13:53
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